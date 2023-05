Fantastica Notte dei Pirati Successo con tanta gente

I più temibili corsari della storia e della fantasia hanno dato vita a una spettacolare quindicesima edizione della serata più "pazza" dell’Argentario. La Notte dei Pirati, come ormai da tradizione, è stata un successo. Decine di ciurme, centinaia di pirati portoercolesi, molti partecipanti da tutta italia e migliaia di spettatori in tutto il paese. Grande successo quindi per quella che è ormai una tradizione del promontorio, che porta indotto alle attività commerciali e intrattiene dal pomeriggio fino a notte inoltrata, senza considerare le altre giornate ricche di eventi collaterali, come la versione dedicata ai giovani corsari delle scuole elementari e medie, che si è tenuta lo scorso 29 aprile. Ieri Porto Ercole è stato messo a ferro e fuoco. L’evento ha trasformato il volto del paese, coinvolgendo il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette, le attività commerciali e tanti figuranti, rendendolo più pittoresco e misterioso. Il tutto a partire dalla sfilata, iniziata nel tardo pomeriggio da piazza Vespucci e conclusa sul lungomare Andrea Doria, fino al covo dei pirati finemente addobbato. Partendo dalle spiagge i pirati si sono poi sfidati in una folle remata, senza esclusione di colpi, alla conquista della bandiera sull’acqua. Tra colpi di cannone, cortine di fumo, spari e urla il veliero di Barbarossa come un fantasma è uscito dalla nebbia, seguito dagli equipaggi dei pirati per lo sbarco sulle spiagge, mentre i pirati sub emergevano dal mare circondando i gozzi con un anello di fuoco. Poi i fuochi pirotecnici, seguiti da una novità che ha allietato la serata: la spiaggia delle sfide. Il tiro della fune, la corsa degli insaccati, monta cavallo, l’anello dell’amore, i dadi del corsaro, braccio di ferro, il bersaglio del pirata, i pirati equilibristi, il percorso infernale, con tantissimi partecipanti. Insomma, una vera escalation in onore del pirata Barbarossa, al secolo Khayr al-Din che, come nel 1544, è uscito fuori dalla coltre per conquistare il paese, saccheggiando e distruggendo tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Il tutto organizzato dal Comitato Pirati che, come ormai ogni anno, ha saputo regalare a Porto Ercole e all’Argentario una notte di follia piratesca.

Andrea Capitani