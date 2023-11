Famiglie a teatro. C’è "Fantastica" di Gianni Rodari

Al teatro Fonderia Leopolda di Follonica si alza il sipario sulla rassegna "Famiglie a teatro", pensata per un pubblico più giovane, con una proposta, curata dalla compagnia residente Zaches Teatro, adatta ad adulti e bambini. Oggi alle 17, è in programma lo spettacolo "Esercizi di fantastica" di Giorgio Rossi. Un’opera, prodotta dall’associazione Sosta Palmizi e ispirata dall’idea di "Fantastica" di Gianni Rodari, che, con il linguaggio della danza e del movimento, parla del potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di straordinario. Rodari, infatti, vicino al surrealismo degli anni Cinquanta e ispirandosi all’opera di Alfred Jarry e alla sua patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie, affermava infatti l’esistenza di una Fantastica in totale contrapposizione alla Logica. Con il suo spettacolo, quindi, Rossi proporrà al pubblico una rappresentazione all’apparenza leggera, ma che potrà stimolare riflessioni sul nostro modo di vivere e sulla società. Una casa grigia e tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, gli occhi sempre attaccati agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato: una farfalla che sposterà il loro sguardo altrove e la casa che diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti. Continua anche quest’anno il progetto "Domeniche a teatro". Adulti e bambini hanno la possibilità di passare una domenica pomeriggio in Teatro partecipando gratuitamente ad attività culturali di alta qualità prima della visione dello spettacolo. Anche quest’anno, dunque, le famiglie potranno arrivare già alle 15 per partecipare alle attività legate ai temi dello spettacolo, mentre alle 16.15, nella zona bar del Teatro, verrà offerta gratuitamente una merenda a buffet ecosolidale a tutti i bambini. Alle 15,30 alle 16.15, Giorgio Rossi e Sosta Palmizi condurranno un laboratorio gratuito per bambini e genitori.