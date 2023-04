"Fame mia" si chiude la stagione al teatro Salvini

Si chiude oggi la stagione teatrale "Costellazioni" del Comune di Pitigliano con lo spettacolo "Fame mia, quasi una biografia", in programma alle 21, al teatro Salvini. "Fame mia, quasi una biografia" è uno spettacolo comico e poetico, di e con Annagaia Marchioro, che racconta la storia di una donna che ha così tanta fame da smettere di mangiare. La fame è un sentimento universale, ovviamente non solo di cibo, ma di storie, d’amore, di vita. Questo spettacolo parla di cioccolato e di desideri, di ossessioni e denutrizioni. Un percorso di formazione, alla ricerca di sé, ispirato a un romanzo di Amélie Nothomb, con cui ha in comune la crudele ironia. Un inno alla vita dedicato a tutte quelle persone che non credono di bastarsi per essere felici. Il lieto fine, seppur sbilenco e imperfetto, sopraggiunge e ci conforta: si può trovare un senso a questa vita "anche se un senso questa vita non ce l’ha". "Fame Mia" ha ottenuto i premi "L’Alba che verrà 2016" e "Giovani Realtà del Teatro 2015 dell’Accademia" d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Collabora allo spettacolo Gabriele Scotti. La regia è di Serena Sinigaglia ed è una produzione Agidi.