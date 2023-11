"Falusi, ma le assunzioni?". La minoranza chiede lumi

Daniele Brogi e Fiorenzo Borelli, insieme alle forze politiche locali, hanno chiesto, alla presidenza dell’istituto Falusi, informazioni su alcuni temi. Nella nota si chiede di dare conferma alle voci che riferiscono della "presenza del dottor Raspini nell’ambito di incontririunioni organizzative con il personale dell’Istituto e la copia dell’atto di affidamento di eventuali incarichi e oneri a carico dell’Istituto con le motivazioni per le quali è stato conferito". I consiglieri chiedono anche se "corrisponda a verità la carenza di personale infermieristico di ruolo dell’Istituto e chiedono se siano state avviate le procedure per l’assunzione in ruolo di personale nel rispetto dell’accordo a suo tempo sottoscritto". Brogi e Borelli domandano sempre alla presidente Mucci se "il Consiglio di Amministrazione ha intenzione, visti i prossimi pensionamenti del personale di ruolo, di sostituire le figure che verranno a mancare con procedure concorsuali e nel rispetto sempre dell’accordo siglato in Prefettura a suo tempo sottoscritto".