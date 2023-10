Falusi, caos sul personale: "Accordi non rispettati"

Lavoratrici e lavoratori Iscritti e non iscritti alla Uil-Fpl, si sono riuniti, nei giorni scorsi in assemblea del personale del Falusi, dove hanno espresso forti preoccupazioni per le ultime note dell’Istituto e sulla sua scarsa sensibilità nel rispettare gli accordi presi con i dipendenti dell’Istituto e le loro rappresentanze. I lavoratori hanno ricordato l’accordo siglato in Prefettura nel 2017, alla presenza del Vice Prefetto, dove l’Istituto, a fronte dell’esternalizzazione di un reparto, ritenuta economicamente risolutiva, si impegnava ad assumere nei nuclei di assistenza e cura, il personale con il contratto nazionale degli enti locali. "Registriamo che, purtroppo, così non è stato ed anzi, successivamente, si è proceduto ad esternalizzare altri nuclei – inizia Sergio Sacchetti della Uil-Flp –. A fronte già di una prima esternalizzazione, e del successivo abbattimento da parte della Regione Toscana sulla locazione dell’immobile di Marina di Levante, per oltre, da quello che risulta, circa 115mila euro, nessun segnale si è visto a modifica di detto atteggiamento nella gestione del personale. Tale comportamento oltre a cagionare stupore e sconcerto, desta notevoli preoccupazioni, senza contare che la condotta del Cda è oggettivamente penalizzante nei confronti dei dipendenti". Secondo Sacchetti "invece di assumere personale pubblico, è stato presentato un progetto sul servizio Infermieristico a base volontaria, rifiutato dal personale. Purtroppo, a lavoratrici e lavoratori non resta che prendere atto dell’assenza di volontà per un cambio di direzione. A riguardo, gli stessi dipendenti avevano presentato un candidato per il posto da infermiere, che è stato prontamente reindirizzato verso la cooperativa che gestisce il personale con contratto privato. A seguito di ciò, il direttore ha asserito candidamente che il Cda non intende assumere personale pubblico".

"La Direzione del Falusi ritiene che la trattativa sia chiusa e non vi sia più alcun margine di contrattazione in merito. Per noi – chiude Sacchetti – è un atto grave ed inusitato perché nei fatti si conferma una volontà di eludere ogni forma di confronto, volto ad addivenire a soluzioni concertate e condivise, oltre che, naturalmente, di disattendere accordi presi anche con altre istituzioni sovraordinate, che non sono mai stati onorati".