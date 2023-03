Falsi carabinieri truffano una donna

La solita telefonata che annunciava un grave incidente stradale al figlio, reo di aver investito una donna con un bambino e che servono soldi per evitare che venga incarcerato. L’anziana non ci pensa un attimo e consegna tutto quello che ha in casa, contanti e gioielli, ad un uomo, vestito da carabiniere, ma che era un truffatore. La vicenda è accaduta a Castiglione della Pescaia. Vittima un’anziana signora. La donna ha risposto alla telefonata e ha immediatamente creduto che dall’altra parte del telefono ci fosse un carabiniere che gli ha spiegato con toni perentori che il ragazzo aveva avuto un incidente in una località vicina. Incidente nel quale erano rimaste coinvolte donne e bambini. Servivano soldi per scongiurare l’arresto e la donna, in preda al panico, ha consegnato quello che aveva in casa ad un complice che è arrivato a casa in poco tempo. Quando l’uomo è scappato la donna ha capito e ha chiamato i carabinieri. Non gli è rimasto altro da fare che sporgere una denuncia.