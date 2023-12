False Partenze ma l’arrivo è sicuro. Via al minitour invernale

Parte oggi alle 21.30 nel Nuovo cinema Moderno di Manciano, il minitour "False partenze Christmas edition", un evento realizzato nell’ambito del cartellone dei concerti natalizi organizzati per il Comune di Manciano dall’associazione "Diego Chiti". L’orchestra dell’associazione, una formazione di undici elementi, diretta da Michele Santinelli, si esibirà con tre concerti e un ricco repertorio che spazia tra generi ed epoche senza dimenticare i grandi classici natalizi.

"Un onore per noi aprire questo minitour a casa nostra – dice Michele Santinelli –. Vogliamo regalare al pubblico una serata spensierata dove la grande musica italiana e internazionale sarà protagonista e dove speriamo di far vivere a tutti l’atmosfera magica del Natale".

Venerdì 29, alle 21.30, le False partenze di esibiranno allo Chalet comunale di Magliano nell’ambito della rassegna "Non solo Natale" organizzata dall’amministrazione comunale, mentre il 31 dicembre, alle 23.30, le False partenze arrivano in piazzale dei Rioni a Porto S.Stefano per il Capodanno in piazza promosso dal Comune di Monte Argentario.