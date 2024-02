Falconi presenta il suo romanzo "I Grifoni della Maremma"

Venerdì 23 alle 17, al Museo di Storia naturale, l’ingegnere e scrittore Francesco Falconi presenterà il proprio romanzo "I Grifoni della Maremma", introdotto dalla professoressa Letizia Stammati. La storia, tratta da una vicenda vera e ambientata appunto in Maremma, racconta le vicissitudini di due famiglie molto distanti a livello sociale, culturale e ideologico, ma con lo stesso desiderio di cambiamento alla fine della seconda guerra mondiale, per ritornare ad una vita piena, che non sia soltanto sofferenza e sacrificio. Nella narrazione si intrecciano dolori e amori, paure e speranze, resi ancora più vividi e profondi prima nello scenario del conflitto, quindi nella difficile ricostruzione di un’Italia in pieno fermento politico e sociale. Francesco Falconi è ingegnere delle telecomunicazioni, come scrittore ha ricevuto premi e riconoscimenti e partecipato al Premio Strega con "Gli anni incompiuti" del 2020. Alla fine della settimana uscirà il suo nuovo lavoro "L’ultima luce del faro". Nella Sala del Museo verranno esposte alcune opere rappresentanti la Maremma dell’artista Giuseppe di Mauro.