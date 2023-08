Falco pescatore a Massa Marittima: Un Vermentino da Medaglia

Si chiama "La Cura", ma pensare che sia solo il nome della cantina immersa nella campagna massetana è sbagliato. Certo, qualcosa avrà influito pure la località dove sorge – Cura Nuova –, ma il nome sembra più familiare all’attenzione che Enrico Corsi (nella foto), il titolare, mette appunto nelle cose che fa. Intanto, tutto biologico: vini, olio e cereali. Poi, tutto sostenibile: l’azienda produce corrente "agricola" da 12 anni, 1 Mw grazie ai pannelli fotovoltaici.

C’è poco o nulla da stupirsi allora se il vino "Falco pescatore" è tra quelli selezionati da Legambiente per il concorso legato a Festambiente: domani, questo vermentino (vinificato dopo una diraspatura e pigiatura soffice e con il mosto fatto poi decantare a bassa temperatura e fermentato in vasche di acciaio prima di passare in affinamento di 3 mesi in bottiglia) sarà premiato. Vino che nasce dai grappoli selezionati nei 5 ettari (dei 28 totali di vigneto) riservati al vermentino e la produzione non va oltre le 3mila bottiglie.

"Dobbiamo innovare ma rispettando la natura – dice Corsi –. Rispetto vuole dire la cura del passato per raggiungere un futuro in grado di garantire sviluppo".

La cura, appunto. Come quella legata alle idee innovative nella produzione di un altro vino. "Un passito, si chiama Predicatore – dice Corsi –. E’ il primo vino dolce al mondo che nasce dall’utilizzo di grappoli acerbi, quelli rimossi nella vendemmia verde. E’ stato premiato come miglior vino di questa categoria nel concorso Le città del Vino ed è stato oggetto di studi universitari e tema di una tesi".

E poi il Merlot ("La nostra bandiera", dice Corsi) e la "Vedetta", un rosso custodito in una bottiglia a testa all’ingiù. Non è un dettaglio né un vezzo. E’ "la cura" della certezza della qualità.

Luca Mantiglioni