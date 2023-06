Fabrizio Bernini, Vannino Chiti e Luigi de Magistris, Talk Show Gratuiti alle Terme di Grosseto

ll programma con i talk show ad ingresso libero e gratuito alle Terme Marine Leopoldo II proseguirà sabato 1 luglio alle 18.30 quando ospite di Giancarlo Capecchi sarà Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana sud, titolare di una delle più conosciute aziende a livello internazionale, la Zucchetti, leader per la fornitura di software, hardware e servizi per aziende, professionisti e associazioni. Ma anche studioso e ricercatore al passo con i tempi: sta lavorando infatti, all’utilizzo dell’idrogeno. Con quali obiettivi e benefici?

Domenica 9 luglio, sempre alle 18.30, le Terme ospiteranno l’ex presidente della Regione Toscana, ma anche senatore, ministro e vicepresidente del Senato, Vannino Chiti che ha scritto un nuovo libro sulla politica dal titolo "Dare un’anima alla sinistra, idee per un cambiamento profondo", dedicando le sue considerazioni, in maniera molto diretta, al futuro del Pd.

E per continuare questo viaggio nel mondo della sinistra, sabato 15 luglio ci sarà l’ex sindaco di Napoli ed ex magistrato, Luigi de Magistris, giudice inquirente in Calabria su corruzione, mafie, logge e lobbies, e oggi leader di Unione Popolare.

Sabato 22 luglio, invece, incontro con il senatore Alessandro Morelli, già direttore di Radio Padania, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri e già viceministro dei trasporti della Lega. Con lui si parlerà del nostro territorio partendo da questa domanda che lui stesso si pone: "Eppure anche la Maremma è Italia: perché Grosseto è sola, come provincia, a non avere un metro di autostrada? Ma anche servizi ferroviari inadeguati e un aeroporto ospite dell’Aeronautica militare?".

E il 29 luglio, sempre alle 18.30, sarà ospite Renzo Alessandri, presidente della Seam, la società che gestisce lo scalo civile maremmano, noto come scalo dei Vip. Un aeroporto civile con numeri positivi. Potrà continuare a crescere? Nessuno certo sottovaluta più l’importanza di questa struttura.