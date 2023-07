Fabio Cianchi, 34 anni di servizio per le Oasi Wwf, l'addio di un precursore

Dopo 34 anni di servizio per le Oasi e le Comunità Wwf, Fabio Cianchi responsabile delle Oasi della Maremma va in pensione circondato dall’affetto di migliaia di visitatori, dei volontari e dei collaboratori.Fabio Cianchi ha iniziato il lavoro all’Oasi di Burano 1 aprile 1989. Insieme all’Oasi di Burano con il passare del tempo si è occupato anche dell’oasi di Orbetello e quella di Bosco Rocconi, diventando Responsabile delle oasi della Maremma. Un precursore assoluto della pulizia delle spiagge a mano e non con mezzi meccanici.