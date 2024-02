"Fabbricazione" nel Molino Hub: "Trame Off" riprende il cammino

"Fabbricazione" è la parola che sintetizza il progetto concettuale del gruppo di creativi pratesi Iper- collettivo e dell’artista Jacq, ospiti della nuova edizione di Trame Off curata da Clan e sostenuta dalla Regione. Un’avventura artistica che prende vita all’interno del Molino Hub, sulle Mura. Domani alle 10 gli artisti saranno i protagonisti di una performance, con l’aiuto degli studenti del Polo Bianciardi, dando vita ad un’opera di grandi dimensioni nella piazza bassa del centro culturale. Opera nata da un disegno dell’artista Jacq, intitolato "L’Incontro" trasformato in una struttura tridimensionale con la tecnica del pixel art utilizzando rocchetti di plastica rigenerata. L’installlazione, visibile dall’alto della passeggiata, offrirà un’esperienza unica e coinvolgente per chi percorre le mura medicee, fino al 31 marzo.

Il progetto rigenerativo del centro storico della città del collettivo Clan si focalizza sulla produzione e diffusione della creatività contemporanea attraverso linguaggi innovativi, talenti emergenti e azioni sperimentali.

Trame Off sostiene i giovani artisti impegnati nell’arte urbana partecipata, con attenzione particolare alle tematiche ambientali. In questo contesto si inserisce l’installazione artistica di Iper-collettivo e Jacq, unica nel suo genere che trasforma lo spazio pubblico del Molino Hub in un luogo di esplorazione creativa e di riflessione sul riuso e sul riciclo.