"Fabbrica delle Storie: Docufilm di Falaschi su Follonica 1842-2023"

"La fabbrica delle Storie - Follonica 1842 – 2023", docufilm diretto da Francesco Falaschi e sceneggiato da Sacha Naspini torna al museo Magma per una doppia proiezione, venerdì alle 19 e alle 21.15 in occasione del Centenario del Comune di Follonica. Un progetto che vuole raccontare la storia della città fabbrica attraverso cinque racconti di personaggi inventati ma storicamente verosimili e che intreccia teatro di narrazione, fiction e documentazione storica. Il docufilm ripercorre la storia di Follonica, tra invenzione, documento storico e fiction. Poco meno di duecento anni affidati alle parole e ai sentimenti di personaggi emblematici, storicamente verosimili: il bracciante che nella metà dell’Ottocento decide di lasciare i campi alla scoperta degli "inferni" dell’Ilva; la giovane ragazza che all’inizio degli anni ’30 entra in servizio in una casa situata proprio là, in quella che tutti chiamano la "città nella città": la fonderia. E poi gli anni del boom.