Ex scuola elementare De Amicis. Il Pd argentarino attacca il sindaco

Il Partito Democratico di Monte Argentario preoccupato per le sorti dell’ex scuola elementare De Amicis, nota come il Pianetto. Il gruppo Dem argentarino interviene sulla struttura che, dopo l’accorpamento di qualche anno fa delle due strutture di primo grado nell’unico edifico in via dell’Appetito, non fa più parte del sistema scolastico argentarino. "Mentre le solite voci di palazzo ci narrano la cronaca di tanti mal di pancia e pochi Buscopan disponibili – sottolinea il segretario Pd Guido Dubbiosi – ci chiediamo spesso quale sia l’idea di Argentario che ha in mente il sindaco: a parte trasformare il Comune in una real estate per vendere ogni proprietà e trasferire tutto all’Aeronautica e rimpinguare le casse private dai suoi sprechi, non abbiamo idea di futuro per il promontorio. Per esempio, cosa vuol fare il sindaco con le scuole De Amicis? Certo, si era lasciato sfuggire la partecipazione ai bandi scuole belle e scuole sicure di qualche governo fa, a parte qualche idea stramba di qualche legislatura scorsa, si è dimenticato della loro esistenza. Così riteniamo che sia utile sollecitarlo. Noi in quell’area pensiamo che si possa investire con un’importante riqualificazione che strizzi l’occhio anche ad un adeguato sostegno alla cultura locale e non solo. Come noto, l’auditorium ex-Onmi presenta delle criticità logistiche, quindi non viene ben sfruttato dai cittadini. Pensiamo che dove insistono i magazzini si possa creare uno spazio teatrale polifunzionale fruibile da diversi artisti. Potrebbe essere una sorta di spazio sperimentale come quelli che si trovano nelle città più innovative. Le aule potrebbero diventare da una parte uffici per l’amministrazione, che non dovrebbe più locare da terzi i locali adatti, mentre il secondo piano potrebbe ospitare spazi di coworking da affittarli a startup e professionisti tramite bandi dedicati".

"Non continuiamoci a prendere in giro con la storia dell’ex Aeronautica – prosegue –. Riqualificare le aeree urbane è essenziale, salvo la diversa volontà di volerle svalutare per poi rivenderle al migliore offerente privato tanto a Porto Santo Stefano quanto a Porto Ercole. Questa è una nostra idea, ma chissà quante altre soluzioni magari meno onerose potrebbero scaturire da un concorso di idee. Facciamo noi il lavoro che il sindaco non fa perché troppo impegnata a rincorrere dimissionari di oggi e di domani".