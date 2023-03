‘Ex Florida, non riscossi oneri di urbanizzazione’

Interrogazione presentata dai due consiglieri di opposizione Daniele Pizzichi (Lega) e Charlie Lynn (Forza Italia). Insieme al collega Danilo Baietti (FdI) hanno chiesto lumi al Comune sugli oneri di urbanizzazione dell’ex Florida. I Consiglieri chiedono infatti al sindaco Andrea Benini le mancate riscossioni degli oneri di urbanizzazione, ma anche altre tasse, nel momento in cui fu realizzato il nuovo complesso al posto del vecchio Florida per un totale di 277.286 euro. I consiglieri ripercorrono le tappe: "Il complesso come lo vediamo oggi - si legge nell’interrogazione - fu finito nel 2013 e nel 2014 fu emessa un’ingiunzione di pagamento alla società che fu incaricata dei lavori, l’Arcobaleno Impresa Edile srl, debitrice fra l’altro del Comune per 9mila euro di Cosap. A fine 2015 ci fu una determina dirigenziale che riassumeva i mancati pagamenti degli oneri di urbanizzazione accumulati dal 2013 per un totale di 277mila euro. In totale mancherebbero 287mila euro". Il Comune ha chiesto l’intervento del tribunale. I consiglieri di Opposizione chiedono al sindaco "se fossero state presentate delle polizze fideiussorie e per quale motivo non le ha ancora riscosse a garanzia".