Ex Cirio, il Tar deciderà a settembre

Atteso per il 20 settembre l’esito della querelle legale tra il condominio "La Flotta" e la Qarlbo Srl, società svedese che ha acquistato la struttura della ex Cirio con l’intento di realizzare una struttura alberghiera di lusso a Porto Ercole. Con il ricorso presentato al Tar contro la società e il Comune di Monte Argentario il condominio "La Flotta" e alcuni singoli condomini hanno impugnato la variante al regolamento vigente approvata nel 2019 dal Comune con cui era stato deciso il recupero e la realizzazione, al posto dello stabilimento dismesso ex Cirio, di una struttura alberghiera con mantenimento "per quanto possibile" della sagoma ed altezze attuali. Nell’ultima udienza, però, la causa è stata trattenuta in decisione: necessaria una verifica tecnica sull’esatta conformazione dello stato dei luoghi.