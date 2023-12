"Ex asilo Ricasoli. Quale destino?"

"Quale destino per l’ex asilo Ricasoli?". Se lo domanda Marco Nieto del gruppo Per l’Argentario, in merito alle ultime dichiarazioni della giunta di voler realizzare un museo Caravaggio sulla cultura ai Porto Ercole. "Mettiamo un po’ di numeri in chiaro – dice Nieto – indicati dalla delibera di giunta che evidenzia essere utilizzati, fino ad oggi, per quello stabile, 915.092,04 euro. Parliamo di una bella cifra che però purtroppo non porta nessun beneficio: non si riesce a trovare una destinazione valida che possa portare un ritorno economico, di immagine e turistico. L’amministrazione dovrebbe concordare un progetto che all’unisono venga elaborato, descrivendo le potenzialità, i costi e i benefici. Inoltre sarebbe auspicabile, visto che parliamo dei soldi di tutti noi contribuenti, che il progetto venga presentato in un’assemblea pubblica per condividerlo con tutti i cittadni che sono i principali stakeholder".