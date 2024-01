Ex Aeronautica, ecco gli spazi per associazioni ed enti sociali

Stanze nell’ex Aeronautica ad associazioni ed enti senza scopo di lucro. Va avanti il percorso dell’Amministrazione comunale all’interno del 64° Deposito. Con l’apertura di un nuovo ingresso, situato di fronte al supermercato di via del Campone, il sindaco Arturo Cerulli prosegue con le assegnazioni degli spazi da utilizzare per le varie attività dei sodalizi del territorio. Alcune strutture hanno comunque bisogno di manutenzione e ristrutturazioni, ma questo non spaventa il primo cittadino e la sua giunta. "Mentre va avanti, lentamente, il discorso urbanistico e progettuale su come utilizzare i 30 ettari di terreno, con 90 mila metri cubi di volumi costruiti, stiamo cercando di utilizzare al meglio gli spazi e i locali esistenti. Utilizzando una vecchia graduatoria redatta nel 2018 da una commissione presieduta dall’allora dirigente Andrea De Sensi, e comunque sulla base di esigenze e richieste attuali, stiamo affidando in maniera provvisoria una serie di spazi pubblici alle varie associazioni ed enti senza scopo di lucro, che provvederanno a sistemarsi per conto loro. Stiamo cercando di accontentare tutti i richiedenti perché, come già dissi nel 2018, c’è spazio per tutti e per tutto". Cerulli invita dunque a farsi avanti per gli spazi all’interno dell’ex Aeronautica. "Nel frattempo stiamo facendo dei lavori con il criterio di assolvere esigenze temporanee di utilizzo comune di spazi pubblici – aggiunge il sindaco –. All’interno di un palazzo verrà anche istituita un’area open per tutti quelli che non appartengono alle associazioni, ma che avranno voglia di socializzare. Abbiamo inoltre già terminato l’apertura di un altro accesso alla struttura, con un nuovo cancello da dove il pubblico entrerà per usufruire dell’area utilizzabile. Stiamo anche predisponendo una rete per tenerci fuori dalla zona (anch’essa già di nostra proprietà) ancora in uso dei militari". Insomma, il progetto di rivalutazione dell’ex 64° Deposito dell’Aeronautica va avanti e si arricchirà presto di un nuovo evento. "Quanto prima organizzeremo un open day, dove chiunque potrà entrare a vedere lo stato dell’arte", aggiunge il sindaco Arturo Cerulli. E proprio in uno degli spazi concessi, come abbiamo dato notizia nelle settimane precedenti sulle pagine de La Nazione, la società sportiva Pugilistica Argentario di Francesco Fiorelli presto potrà riprendere vita dopo qualche anno di assenza.

Andrea Capitani