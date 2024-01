Ex Aeronautica e critiche: "Ma chi rappresenta il Pd?"

"Il Pd? Non sappiamo neanche da chi sia rappresentato". Il sindaco Arturo Cerulli risponde così al Pd locale che ha chiesto informazioni al primo cittadino riguardo il territorio dell’ex Aeronautica militare. In particolare, il gruppo dem guidato dal segretario Guido Dubbiosi ha chiesto lumi sulle strutture presenti, che saranno assegnate dall’amministrazione alle associazioni. "Le strutture nell’ex Aeronautica sono in possesso di tutte le certificazioni tecniche necessarie per legge per poter essere utilizzate? – ha chiesto il Pd –. Chi è il responsabile di eventuali incidenti derivanti dalla mancata manutenzione? Sono responsabili i presidenti delle associazioni concessionarie? A quanto ammonta la durata delle assegnazioni?".

Arriva così il botta e risposta da parte di Cerulli. "Mi chiedo chi sia il Pd, dato che all’Argentario rappresenta il nulla – dice –. Noi pensiamo di utilizzare l’area in maniera intelligente e se a loro non piace, pazienza. Lo faremo in maniera provvisoria, dando spazio a chi ci vuole andare. Le associazioni sanno che sarà una concessione temporanea, fino a quando sarà pronto il progetto definitivo. Prima di tutto dobbiamo chiudere il piano operativo e il piano strutturale, sui quali stiamo lavorando, cosa che avevamo iniziato a fare con la nostra precedente amministrazione. Poi è arrivato il Pd e per cinque anni non è successo più nulla. Però il Pd non rappresenta nessuno e in consiglio comunale non è presente, viste le dichiarazioni dei tre consiglieri del gruppo Per l’Argentario". "Le associazioni saranno responsabili dello spazio loro assegnato – chiude Cerulli – e stiamo anche lavorando su un’area pubblica dove potranno andare i non associati. Però, ribadisco, il tutto in maniera temporanea in attesa del progetto definitivo, che non vedrà la luce prima di un paio d’anni".

Andrea Capitani