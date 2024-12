Evento culturale: "Cento canti per Grosseto"

"100 Canti per Grosseto", sarà presentato domani alle 17 nel capoluogo, a Palazzo Mensini nell’aula magna della Biblioteca Chelliana, il progetto che propone per la prima volta la storica maratona dantesca ideata da Culter nel 2006. Un percorso di educazione popolare che si conclude con la lettura pubblica dei versi della Divina Commedia declamati da centinaia di cantori e cantrici. Il progetto, che si rivolge a persone di tutte le età, alle scuole e alle associazioni, si concluderà domenica 16 febbraio 2025 con un grande evento corale, che andrà in scena in alcuni dei luoghi più significativi del centro storico di Grosseto. La presentazione sarà anche l’occasione per ascoltare alcuni cantori che da anni partecipano alla manifestazione che declameranno una selezione di canti, tra cui l’XI canto del Paradiso dedicato a San Francesco. Parteciperanno alla presentazione l’assessore alla Cultura Luca Agresti e quello all’Istruzione Angela Amante del Comune di Grosseto, Carlo Vellutini della Fondazione Cr Firenze e Anna Bonelli, direttrice della biblioteca Chelliana. Durante la presentazione sarà inoltre possibile iscriversi, ricevere il proprio canto e partecipare così al percorso di formazione alla lettura della Divina Commedia con i direttori artistici Franco Palmieri e Francesco Rainero. A ideare e organizzare la manifestazione l’associazione Culter, da anni impegnata in percorsi di partecipazione e educazione popolare dedicati alla Divina Commedia, con il contributo del Comune di Grosseto e la Fondazione Cr Firenze.

L’associazione Culter, fondata come associazione culturale nel 2006 da Chiara Damiani, Argentina Giusti e Enrica Maria Paoletti, si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, intrecciando tradizione e innovazione, identità e patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa. Le competenze e le diverse esperienze di chi la compone la rendono una struttura flessibile capace di lavorare su grandi progetti come su percorsi site specific.