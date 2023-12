Evento al Misericordia. Lotta alla fibrosi cistica

In occasione della campagna solidale di Natale, la Lega italiana della Fibrosi cistica sarà presente con i propri volontari all’ospedale Misericordia di Grosseto domani a partire dalle 9 per sensibilizzare e fare divulgazione su questa importante malattia genetica.

"La fibrosi cistica – spiegano i vertici dell’associazione – è una delle malattie genetiche gravi più diffuse. Colpisce più organi, soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. E’ dovuta ad un gene alterato, cioè mutato che determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino. Di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati. Seppure il grado di coinvolgimento differisca anche notevolmente da persona a persona, a causa delle mutazioni che risultano essere più di mille, la persistenza dell’infezione e dell’infiammazione polmonare, che causa il deterioramento progressivo del tessuto polmonare, è la maggior causa di morbilità nei pazienti. Si stima che ogni 2.500-3.000 dei bambini nati in Italia, uno sia affetto da fibrosi cistica (circa 200 nuovi casi all’anno) e che una persona su 28 sia portatore sano. La popolazione dei malati è quindi sempre più adulta".

"Questo – si spiega ancora – ha generato la necessità di trovare un’adeguata struttura per i ricoveri, che fossero situati in ambienti diversi da quelli pediatrici, capaci anche di offrire spazi utili, o palestre per la fisioterapia, attività molto importante per il recupero della funzione respiratoria".

"In questa ottica – dice poi Pasqualino Casaburi, presidente del Comitato di Grosseto della Lega italiana della Fibrosi cistica – si capisce quanto risulti importante la conoscenza della malattia, e quindi la divulgazione, ai fini di una sensibilizzazione che renda meno invisibile questa importante malattia genetica. Con un semplice gesto, un’offerta di tredici euro, si potrà acquistare o un panettone o un pandoro solidale e contribuire e al lavoro e all’impegno di tanti ricercatori".

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 347-5364188.