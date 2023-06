Eventi per il rilancio "Il centro storico riavrà il suo vero ruolo Il festival è l’inizio"

di Steven Santamaria

È ormai tutto pronto per il Festival "Grande Estate" che andrà in scena da martedì a venerdì fra piazza Dante e il giardino dell’Archeologia. Un progetto nato quest’anno con l’obiettivo di aprire un ciclo.

"Volevamo portare un evento di livello e penso che questo lo sia – dice Riccardo Megale, assessore al turismo – . Il progetto è fondato su un contesto urbano e ha riscontrato gradimento dalle varie attività. Questo è un grande segnale. Il nostro intento è quello di ripeterlo anche i prossimi anni, magari perfezionandolo sempre di più".

"Vorremmo – continua – ricreare una settimana, come la Primavera Maremmana di una volta, un modo anche per richiamare tutti quei turisti che popolano la nostra provincia. Non a caso, abbiamo scelto questa settimana perché non prevede altri eventi in zona. Non vogliamo spremere ulteriormente luglio e agosto. Noi dobbiamo cercare di portare quella visibilità e quella attrazione anche nei mesi di giugno e settembre. Per quanto riguarda settembre, il vicesindaco Bruno Ceccherini lo dedicherà ad una rievocazione storica, mentre per giugno abbiamo pensato ad un taglio differente, in modo che i grossetani, prima che vadano in vacanza, possano avere la possibilità di uscire e fare qualcosa di diverso, in maniera totalmente gratuita. Parliamo di artisti molto conosciuti per i quali, normalmente, molte persone pagano per andare a vedere. Non ci immaginiamo solo un pubblico fan di questi artisti bensì uno modulare, libero di fare ciò che vuole, stare quanto vuole, con la possibilità di godersi anche i vari servizi collaterali a disposizione".

"Una volta finito il festival – continua – valuteremo come migliorarlo ulteriormente per il futuro. Probabilmente non c’è nessuno che va matto per tutti quanti gli artisti che abbiamo invitato, ma, allo stesso tempo, è difficile trovare qualcuno a cui non piaccia nessuno dei quattro. E la nostra offerta mira proprio al gioco degli incastri: Se a qualcuno non dovesse piacere il concerto, può godere comunque delle altre attività collaterali. Saranno più eventi in uno. Anche i vari ristoranti si sono resi disponibili, anticipando la loro apertura". "Quest’anno – continua – non ho voluto aprire a sponsor privati, perché volevo prima far notare le potenzialità di questo progetto. Ma per l’anno prossimo, invece, vorrei fare un bando pubblico di sponsorizzazione, aperto a tutti gli imprenditori che vorranno far parte di questo progetto, e a quel punto, unite tutte le risorse economiche a disposizione, farò un bando di gara, così capiremo come perfezionare questo festival per il prossimo anno. Magari aggiungeremo a corredo ulteriori eventi collaterali, sempre legate ovviamente al contesto degli spettacoli. Il nostro auspicio è che questa proposta piaccia perché intendiamo davvero confermare questo progetto per i prossimi anni. Con il bando pubblico, i vari imprenditori potranno constatare i risultati, i numeri e potremo far crescere sempre di più questo progetto interessante".