Eventi in centro. Col Grifone vola l’entusiasmo

Migliaia di persone hanno partecipato alla seconda edizione di "A spasso nel Medioevo…sulle orme del Grifone", organizzato dal Comune in collaborazione con il Ccn, la Uisp, la Proloco e i poli culturali cittadini. Due giornate all’insegna delle tradizioni che hanno attirato nel centro storico tantissime persone. Durante la serata di sabato si è svolta la sfilata dei cortei storici provincial.

"C’è una sensazione bellissima di appartenenza e orgoglio verso la nostra zona che è un luogo importante dell’Italia – dice l’assessore Fabrizio Rossi –. È una terra ricca di storia e tradizioni da mantenere".

"Lanciamo una sfida – propone Anna Bonelli, direttrice dell’Ufficio cultura –, ovvero la proposta di ulteriori costumi per la città di Grosseto, già nove in più rispetto all’anno precedente, così come invito i cittadini a proposri per sfilare come figuranti".

Musica, stendardi coloratissimi, costumi, la gioia di stare insieme durante una rievocazione storica, sono caratteristiche di questa manifestazione che non ha visto solo i grossetani per le vie del centro storico ma anche persone provenienti da tutta la provincia pronte a sostenere i propri rappresentanti nelle sfilate. Tante attività svolte nelle due giornate come laboratori a tema per bambini a cura della cooperativa Tesauro, la passeggiata storico-sportiva della Uisp, le presentazioni di libri e le visite guidate a cura del Centro commerciale naturale e della cooperativa Le Orme. Quando si parla di principesse, principi e folletti magici non mancano mai i bambini. L’atmosfera magica, creata da Aurora Cammarata e Jenny Bigiarini della "Biblioteca Chelliana", ha accolto in piazza Baccarini più di cinquanta bambini con attività ricreative all’aperto. "Ci piace far scoprire nuove cose attraverso il gioco – dice Aurora Cammarata –, siamo soddisfatte". Fantasia, divertimento e intrattenimento hanno caratterizzato i pomeriggi catturando l’attenzione dei più piccoli, cominciando con una fiaba storica e per finire un laboratorio diviso in gruppi soffermando anche, l’attenzione sul protagonista indiscusso dei questi weekend: il grifone.

Maria Vittoria Gaviano