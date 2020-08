Grosseto, 20 agosto 2020 - Nella tarda mattinata di oggi, 20 agosto, un caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto dell'Aeronautica militare, già in volo per una missione di addestramento, è intervenuto per verificare una traccia radar non identificata di un aereo in volo tra il Lazio e la Toscana. Una volta raggiunto all'altezza di Civitavecchia l'aereo civile, un Cessna 152 di nazionalità tedesca, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale 'guida caccia' a terra, è stata effettuata la prevista procedura di «visual identification» (Vid) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza.

Lo rende noto l'Aeronautica militare, segnalando come, «dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo, il caccia ha fatto rientro sull'aeroporto militare di Grosseto. Il Cessna, invece, ha proseguito il volo verso l'aeroporto di Roma Urbe, dove era diretto».

