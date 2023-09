Etruschi che passione. Successo per le "Giornate"

Si stanno confermando a livello nazionale come uno degli appuntamenti più attesi nello studio dell’etruscologia sia per i temi trattati che per la periodicità dell’evento. Sono le "Giornate in onore di Camporeale", che si sono svolte nella Città del Balestro. Momento centrale dell’iniziativa è stato il convegno nazionale dal titolo "Pastori d’Etruria, animali e prodotti, lavorazione e consumo" nel corso del quale è stata possibile una rilettura dei reperti e dei siti archeologici, anche alla luce delle nuove scoperte archeologiche, come quelle emerse nell’estate 2022, dal sito di San Casciano dei Bagni. "Il convegno è andato molto bene, – commenta Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima - si è parlato della pastorizia e dei prodotti derivati, come la lana e i formaggi, con un focus particolare sul sito archeologico dell’Accesa dove sono stati ritrovati molti pesi da telaio. Tra l’altro il nostro museo espone anche una ricostruzione di un telaio di una delle abitazioni del lago dell’Accesa. E poi sono stati interessanti i rimandi all’attualità, con l’intervento del professore Enrico Bonari della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e della dottoressa Angela Saba che è una presenza importante nel nostro territorio come produttrice di prodotti caseari. Adesso stiamo lavorando alla pubblicazione degli atti che verranno presentati l’anno prossimo, a settembre". "Il professore Camporeale – sottolinea Irene Marconi, assessore alla cultura – ha lasciato al Comune di Massa Marittima un’eredità morale importante, ovvero la sua costante attenzione verso i giovani ricercatori, i suoi allievi, che portava con sé anche negli scavi, dando loro gli strumenti per emanciparsi e portare nuova linfa alla ricerca storica. Con il convegno raccogliamo questa eredità ospitando molti giovani relatori, dottorandi e neodottorandi, che hanno modo di confrontarsi con etruscologi di grande esperienza e competenza. L’altra eredità importante che ci ha lasciato Camporeale è una rilettura continua del territorio. Abbiamo affrontato il tema della pastorizia, andando oltre i confini dell’archeologia".