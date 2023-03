"Esternazioni indecenti Meloni che fa?"

Tante le prese di posizione da parte del mondo politico nazionale contro Vivarelli Colonna. "Ignobili gli insulti sessisti e razzisti contro Elly Schlein. Si mantenga il confronto su livelli di civiltà e rispetto" ha detto Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. "Le esternazioni di Vivarelli Colonna sono indecenti, per di più pronunciate dal vertice di un’istituzione. Il fatto che lui non sia nuovo a post sessisti o denigratori è un’aggravante, non una giustificazione" ha aggiunto Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd toscano. "Paragonare la nuova segretaria del Pd ad un animale è di uno squallore vergognoso. Se poi a farlo è un sindaco, quello di Grosseto in questo caso, è ancora più inqualificabile. Ma che gente c’è dalle parti della destra?" afferma invece il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. "Il sindaco di Grosseto è palesemente offensivo e non capace di confrontarsi sui contenuti. Come cittadino di Grosseto sono imbarazzato ed indignato per le offese verso Elly Schlein. Mi aspetto le scuse e la presa di distanza della destra e del premier Meloni" ha scritto Marco Simiani, grossetano e deputato del Pd. Solidarietà a Elly Schlein arriva anche da Susanna Ceccardi (nella foto), Europarlamentare della Lega. "Sui social sto leggendo ironia da quattro spiccioli sull’aspetto fisico di Elly Schlein e mi va di condannarla fortemente – ha detto –. Alle donne che fanno politica non è richiesto di essere belle e giovani ma di essere preparate, oneste, vicine alla gente. Ben vengano la satira e l’ironia, ma quella che gira in rete è solo spazzatura. Solidarietà ad Elly dal punto di vista umano".