Estate in musica: "A Castiglione grandi risultati"

Tre festival, 22 concerti, un’estate di musica, un grande successo. A Castiglione della Pescaia la stagione musicale estiva è stata all’insegna dei festival organizzati in collaborazione con Agimus Grosseto e con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Dalla fine di giugno ai primi giorni di settembre “Musica di mare”, “Sinfonie d’estate” e “Note al chiaro di Luna” hanno permesso al pubblico di assistere a eventi musicali di qualità con artisti di primo piano, con il valore aggiunto delle location scelte come sedi di concerto, tutti a ingresso gratuito nei primi due festival.

Per “Musica di mare” piazza Solti e il Belvedere dello Sparviero a Punta Ala con “la tromba del cinema” Nello Salza, la sfida tra il pianista umano Roberto Prosseda e il pianista robot Teotronico e il gran finale con Karima, Piero Frassi e Stefano Cocco Cantini; per “Sinfonie d’estate” – tra il Belvedere dello Sparviero, piazza Solti e il giardino dell’ex Orto dei frati – cinque grandi concerti del cartellone estivo dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” più un appuntamento speciale, un concerto lirico dedicato a Antonietta Messore; per “Note al chiaro di luna” ben 13 concerti nello splendido scenario della Casa Rossa Ximenes nella riserva naturale della Diaccia Botrona con un festival – dedicato a San Guglielmo, patrono di Castiglione della Pescaia – che ha visto protagonisti, in particolare, artisti legati al territorio e giovani promesse.

"Siamo decisamente soddisfatti del risultato di questa stagione estiva organizzata in collaborazione con il Comune – dichiara Gloria Mazzi, presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto –. I tre festival hanno saputo parlare a pubblici diversi, portando la grande musica in luoghi iconici e dimostrando come cultura e turismo possano crescere insieme. Vogliamo ringraziare il Comune di Castiglione della Pescaia e in particolare la sindaca Elena Nappi per l’attenzione e la sensibilità che ha sempre dimostrato nella promozione culturale del territorio: è un rapporto di fiducia che ci accompagna ormai da tanti anni e che rappresenta un incentivo a dare sempre il meglio. Grazie anche agli sponsor per il loro prezioso contributo".