Essere "Dentro la lettura ad alta voce"

Un seminario sul progetto "Leggere: forte!". Si terrà domani dalle 16,30 alle 19,30, all’Hotel Granduca di via Senese 170 a Grosseto, un incontro organizzato dalla Regione Toscana per dare la possibilità a educatori e docenti di incontrarsi e approfondire tematiche del progetto in una dimensione che favorisca maggiormente lo scambio e la relazione. "Dentro la lettura ad alta voce. Un viaggio progressivo attraverso nuovi libri, idee e strumenti per la socializzazione. Una storia condivisa per Leggere: Forte!" è il titolo dell’evento.

Al quale parteciperanno l’assessore regionale Alessandra Nardini, il professor Federico Batini dell’Università di Perugia, curatore delle fasi del progetto, e Martina Evangelista, coordinatrice della rete nazionale di volontari Letture ad Alta Voce. Il progetto nasce in collaborazione con la Regione Toscana, il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e delle Formazione), il Centro per il libro e la lettura" del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa). Nel 2019 è partito in modalità sperimentale con due zone della Toscana, per arrivare a sei zone tra cui quella grossetana.

"Questo è un progetto che ci rende molto orgogliosi – affermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore comunale ai servizi educativi Angela Amante Ceri – perché rappresenta un contributo al rafforzamento dell’educazione alla lettura a partire proprio dai più piccoli. Abbiamo riscontrato il gradimento percepito dai bambini, che si è tradotto in un significativo incremento dello sviluppo del linguaggio, nell’innalzamento dei livelli cognitivi, di attenzione e di partecipazione, nell’aumento del tempo medio di lettura quotidiano. Sono risultati resi possibili non solo dalla validità del progetto in sé, ma anche perché tutti i partner che lo animano si sono rivelati partecipi e interessati alla lettura".