Espropri, la guerra legale Ci si mobilita contro i pozzi per la geotermia

A Scansano tutti si muovono in un’unica direzione, quella contraria a nuovi sviluppi geotermici. Dopo lo scossone provocato dalle lettere di esproprio giunte a 6 cittadini di Scansano proprietari di terreni sui quali dovrebbero essere realizzati due pozzi di ricerca geotermica, ora è il momento della reazione. Il sindaco Maria Bice Ginesi insieme allo staff legale che segue anche il Comune stanno supportando anche i proprietari dei terreni aiutandoli a elaborare le osservazioni agli espropri. "Contemporaneamente siamo a lavoro con i rappresentanti della nostra provincia a Roma – commenta -. Ricordiamo che l’onorevole Simiani ha presentato alla Camera una proposta di legge in merito ai permessi di ricerca nelle "aree non idonee" all’installazione di impianti di produzione geotermica, al fine di evitare attività di ricerca improduttive". La proposta di legge prevede un intervento sull’articolo 3 del dlgs 222010 che attualmente disciplina l’assegnazione dei permessi di ricerca: l’obiettivo dell’iniziativa mira a precludere il rilascio di permessi di ricerca nelle aree individuate dalle Regioni come non idonee per l’installazione di impianti di produzione geotermica. Ginesi sottolinea che i rapporti tra Scansano e i politici maremmani a Roma sono buoni anche con i rappresentanti di altre forze politiche. "Qui non si sta parlando di colori politici – commenta il sindaco – stiamo remando tutti nella stessa direzione". Da Scansano a Roma e da Roma a Firenze, l’amministrazione Ginesi ha già contattato le segreterie degli assessori regionali Marras, Monni e Saccardi, a loro ha chiesto di venire a Scansano e dare spiegazioni ai cittadini. "Stiamo organizzando, l’incontro con gli assessori regionali – spiega –. Marras, Monni e Saccardi si sono espressi contrari a questi progetti di ricerca sul nostro territorio, adesso lo devono spiegare ai cittadini di Scansano". Il sindaco invece non è riuscito a parlare con la società Terra Energy, titolare del progetto di ricerca geotermica. "Nessuno risponde al telefono" ha concluso Giinesi. La ricerca geotermica è un tema che tocca da vicino anche il comune di Magliano in Toscana. Giancarlo Tei, uno dei candidati a sindaco di Magliano ha scritto una lettera aperta all’assessore Monia Monni invitandola a venire a Scansano e rassicurare i territori. Non l’ha invitata a Magliano perché secondo Tei, con le amministrative dietro l’angolo, la visita verrebbe strumentalizzata.

Nicola Ciuffoletti