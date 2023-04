Esposto in Procura Muore in ospedale Cinque persone indagate

Un esposto in Procura da parte dei familiari che chiedono di fare chiarezza sul decesso di un congiunto avvenuto in ospedale e adesso cinque persone sono indagate. Un atto dovuto, partito dalla Procura in seguito alla decisione di disporre l’autopsia e dare quindi modo agli indagati di nominare – se vogliono – un loro consulente di parte.

Dall’esito di questo esame non ripetibile, quindi, dovrà emergere se il decesso è avvenuto per cause imprevedibili o impossibili da superare oppure se ci sono state eventuali imperizie o negligenze da parte del personale ospedaliero che lo ha assistito nelle cure.

L’avviso di garanzia firmato dal sostituto procutarore parte dunque dall’esposto presentato dai familiari e il magistrato ha già fatto acquisire la cartella clinica della persona deceduta.

Già affettuata, invece, l’autopsia disposta dalla Procura per fare piena luce sulle cause del decesso di Ziad Samaha, il sub di 42 anni di nazionalità libanese colto da un malore fatale mentre stava effettuando un sopralluogo tecnico nelle acque di Giannutri.

L’uomo, che risiedeva a Roma, era ricercatore del mondo marino e consulente della Fao.

Venerdì scorso era arrivato a Porto Ercole insieme a due amici e con un diving locale avevano raggiunto il punto dove volevano immergersi.

Stando ad una prima ricostruzione fatta, il sub è stato colto da malore quando si trovava su un fondale non particolarmente profondo (circa dieci metri) e quando i due compagni di immersione lo hanno trovato era già privo di conoscenza.

Cosa abbia causato il malore lo dovrà stabilire appunto l’esame affidati ai medici legali e pare anche che quell’immersione non fosse stata l’unica effettuata nel corso della stessa giornata. Ma questo è un particolare che deve trovare riscontri.

Non semplice, però, è stato il lavoro che la Procura maremmana ha dovuto portare a termine per perfezionare gli atti prima di far svolgere l’autopsia, perché era necessario avvisare preventivamente i familiari di Samaha che vivono in Libano e questo è stato possibile solo dopo aver preso contatti con l’ambasciata libanese a Roma che, a sua volta, ha dovuto contattare i congiunti.