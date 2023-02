Esplosione a Cinigiano per una sacca di Gpl: anziana ustionata

L'intervento dei vigili del fuoco

Cinigiano (Grosseto), 9 febbraio 2023 – Grande paura a Cinigiano per una esplosione di Gpl in un’abitazione.

E’ successo tutto nel primo pomeriggio di giovedì 9 febbraio: ancora da accertare le cause, ma in un appartamento abitato da una donna di 88 anni è scoppiata una sacca di gas in cucina, nel vano dove si trovava una bombola usata per alimentare la cucina economica.

L’anziana è rimasta ustionata al volto, alla testa e agli arti; è stata trasportata dal personale sanitario all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto con il funzionario tecnico per la verifica dei danni provocati dallo scoppio e la messa in sicurezza dei luoghi. Da una prima analisi dell’abitazione non risultano danni strutturali.