L’Esercito in Maremma, il Pd è contrario "Danneggia il turismo"

Grosseto, 26 gennaio 2024 – Il Pd compatto, dai vertici regionali a quelli dell’unione comunale, passando per il parlamentare Marco Simiani, si schiera apertamente contro l’arrivo dell’Esercito in Maremma, per rafforzare i controlli in termini di sicurezza. Una decisione che secondo i Democratici potrebbe avere anche un effetto negativo sulle presenze turistiche. "In merito alla questione dell’esercito – affermano – per dare un giudizio definitivo, dobbiamo capire le regole di ingaggio. Attualmente, l’operazione ‘Strade sicure’, in corso dal 2008, rappresenta la più capillare operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, affiancando le Forze dell’ordine contro la criminalità e il terrorismo in molte città italiane. Dalle ultime notizie, questo nucleo ha funzioni specifiche, soprattutto nella difesa dei siti sensibili nel conflitto Israeliano-Palestinese".

Da qui, per i Dem, sorgono molte domande. "Dove saranno disposti i presidi in tutta la Provincia di Grosseto? Per le 15 unità nella provincia di Grosseto, come verranno gestiti i turni di servizio, dovendo coprire l’intero territorio? I militari potranno intervenire per contrastare la microcriminalità? Una mozione consiliare può attivare la procedura per tale servizio?".

Secondo il Pd ad alcune domande, ci sono già le risposte. "Considerando – dicono – che i militari non potranno intervenire su molte delle violazioni nei territori comunali, dal momento che non possono chiedere le generalità alle persone, e non possono effettuare indagini. Una mozione consiliare può sensibilizzare una decisione, ma non può attivare questo intervento. Questa richiesta spetta alla Prefettura o direttamente dal Ministero dell’interno. Come accennato in precedenza, tutto ciò mortifica il lavoro dei corpi di polizia, in particolare della polizia municipale, con il nucleo operativo sicurezza. Non dobbiamo derubricare alcune scelte del passato, ma in quegli anni il patto di stabilità non permetteva l’assunzione di personale per la Polizia Municipale".

Il Pd a questo punto ricorda come il nucleo della Polizia municipale ha ottenuto risultati eccellenti, come la risoluzione dei parcheggiatori abusivi, del commercio abusivo e dello spaccio sulle Mura. "Rinnegare ciò – proseguono – sarebbe un errore. I dati forniti dalla Questura indicano una diminuzione dei reati, quindi perché coinvolgere l’esercito? Perché rendere Grosseto agli occhi dei turisti come una città insicura? Infine ci risulta che diverse unità della Municipale andranno in pensione entro l’anno. Perché non reintegrarle e magari assumerne di più, considerando la graduatoria in scadenza a dicembre? Siamo pronti ad analizzare i dati delle forze dell’ordine per valutare ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare per una reale sicurezza nella città. Ma il sindaco sembra dividere la città anziché cercare soluzioni comuni, spingendo sull’acceleratore senza considerare che l’impiego dell’esercito danneggia l’immagine della città".