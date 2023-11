Esercitazione "Relentless 2" con il Savoia

Anche i militari del "Savoia" hanno preso parte all’esercitazione "Relentless 2" che si è svolta a Camp Croft, in Ungheria. Durante le operazioni notturne, il nucleo Tacp (Tactical Air Control Party) è stato integrato nell’attività tattica offensiva a fuoco del plotone Blindo pesanti "Centauro" del Reggimento Savoia Cavalleria e ha allestito un posto di osservazione per acquisire la posizione degli obiettivi nemici. Impegnati i paracadutisti del "Nembo" in stretta collaborazione con il personale del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti "Folgore" di Bracciano per implementare le procedure tecniche e tattiche.