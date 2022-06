Escursioni, musica e degustazioni Partecipazione gratuita e gadget

La Nazione, Regione Toscana, Comune di Castiglione della Pescaia, Toscana Promozione Turistica, Acot Castiglione della Pescaia, Coldiretti Grosseto, Maremma Experience - Consorzio Turistico - Toscana, Vetrina toscana, Confcommercio Toscana, Confcommercio Grosseto e Agimus Grosseto: ecco il dream-team di ’Toscana Arcobaleno d’Estate’, ovvero gli ideatori, organizzatori e patrocinatori della festa di inizio estate che in questi giorni è andata in scena in diversi Comuni della regione e che oggi, alle 18.30, si conclude alla grande in Diaccia Botrona, nel territorio di Castiglione della Pescaia. Sono le ultime ore, queste, per prenotare il proprio posto in una delle tre visite guidate ancora aperte (l’escursione in barchino è già sold-out). C’è il percorso trekking sui sentieri della Diaccia Botrona; c’è la visita guidata al Museo Ximenes; e c’è l’interessantissima visita alle postazioni di bird-watching dell’area naturalistica.

La prenotazione avviene solo ed esclusivamente attraverso il form presente in internet all’indirizzo: https:forms.glekZPMaXjAHvvTe2W86. A tutti i partecipanti al momento dell’arrivo nella Diaccia Botrona sarà regalata la t-shirt commemorativa dell’evento e un altro gadget offerto da La Nazione che, però, sarà svelato soltanto nel corso della serata.

Al rientro dalle visite guidate e dell’escursione in barchino la serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici a filiera corta offerti da Coldiretti Grosseto. Ad accompagnare il momento conviviale ci sarà il ’Bianciardi Jazz Trio’, progetto musicale nato sotto l’egida di Agimus Grosseto la cui direttrice artistica, Gloria Mazzi, sarà presente all’evento.