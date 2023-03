Esce di strada, finisce nel fosso Ferito lieve un uomo di 86 anni

Ancora un incidente stradale nella piana del Casone. Fortunatamente quello che si è verificato alle 7.30 di ieri sulla strada delle Collacchie, nel comune di Scarlino non ha avuto conseguenti gravi per l’autista del mezzo. Un’auto è uscita di strada finendo nel fosso. L’auto si è ribaltata. All’interno c’era un uomo di 86 anni che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Massa Marittima per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi anche se per l’età l’uomo è stato trattenuto in ospedale per accertamenti vari. Anche lunedì pomeriggio un’altra vettura era uscita di strada forse per l’alta velocità e un momento di distrazione, sulla strada di Macchiascandona, nel comune di Castiglione della Pescaia, finendo nel fosso laterale. Anche in quel caso l’uomo alla guida aveva riportato ferite lievi.