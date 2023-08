Esce di strada con la bici a Grosseto: uomo di 48 anni portato a Siena con Pegaso

E’ caduto dalla bici e adesso si trova ricoverato a Siena in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 7 nella zona di Caldana. L’uomo, un turista di 48 anni residente in provincia di Milano, è uscito di strada in corrispondenza di una curva e si è procurato diverse fratture ed escoriazioni, finendo nel campo. E’ stato soccorso prima dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Castiglione e poi, però, trasferito con "Pegaso" nell’ospedale Le Scotte di Siena.

Altro incidente in città. E’ accaduto poco dopo le 14 di ieri: un’Alfa Romeo con a bordo una famiglia, stava percorrendo via Aquileia in direzione piazza Volturno e si è scontrata con un pullman che sopraggiungeva da via Corridoni. Le cause che hanno portato allo scontro dovranno essere accertate dalla pattuglia della Polizia municipale che ha eseguito i rilievi. Fortunatamente nessun occupante dell’auto è rimasto ferito, così come i passeggeri del bus.