Esami e visite, ecco il vero calvario: "Le attese sono troppo lunghe"

"La salute prima di tutto", diciamo almeno una volta nella vita. E iIn questi giorni il tema della salute è al centro dell’attenzione, anche grazie ai vent’anni della Scuola di Robotica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Dal 1979 l’Italia possiede il servizio sanitario nazionale, ma qual’è il pensiero dei grossetani sulla sanità pubblica? "Per prendere un appuntamento se sei fortunato lo hai nel giro di 15 giorni, in caso contrario trascorrono mesi – afferma Giuseppe Calabrò –. Il popolo deve essere curato. Non deve andare a pagamento, perché non tutti possono avere il lusso di permettersi anche 80 euro per farsi un esame. Questo è un problema da risolvere al più presto". Forti critiche da parte di Gianluca Centini: "La sanità, questa sconosciuta, – esordisce – negli ultimi anni è diventata il salvadanaio della politica. I lunghi tempi di attesa sono creati ad ok perché la maggior parte dei medici sono andati a lavorare nel privato. La nostra sanità potrebbe essere eccellente se non ci fosse sempre lo zampino della politica, e oggi la vicenda del del professor Giulianotti chiude la quadra". "Nella sanità italiana dobbiamo giocare di strategia, nel periodo in cui dove abbiamo un controllo dobbiamo programmarlo prima – afferma Miria Cheli –. Appena faccio l’ecografia prendo l’appuntamento per l’anno dopo. Fondamentalmente non vanno bene tante cose, ma c’è da dire che noi spesso abbiamo poca cura della nostra salute. Se devi fare un esame non puoi aspettare il mese prima per prenotare. Lo dico per esperienza perché sono stata presidente per quattro anni di ‘Serenamente’, un’associazione che si occupa delle donne operate al seno.La sanità potrebbe fare molto meglio."

"Sarei pronta a scendere in pizza – dice Adriana Vitali –.Per motivi di salute verifico certe situazioni, dal momento che tutti i mesi i mesi vado a fare i controlli, sono una malata oncologica. La sanità, purtroppo soffre della mancanza di finanziamenti. Ho fatto una richiesta per una moc e nonostante abbia, purtroppo, una ‘via privilegiata’, ho avuto appuntamento a febbraio, mentre per la tac, aspetto anche la telefonata degli operatori, che lo devo dire, sono meravigliosi. Sono grandi eroi, sopratutto in questi reparti pieni di sofferenza hanno sempre il sorriso sul volto, e tengono il reparto di oncologia in un modo egregio".