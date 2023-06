Esami, atto secondo Archiviati gli scritti "Traguardo più vicino, il più adesso è fatto"

di Steven Santamaria

Altro giro, altra corsa. Ieri i maturandi hanno affrontato anche la seconda prova e al termine sono apparsi più distesi.

"Io ho frequentato l’Alberghiero – dice Erica Garbarino – e il traguardo è sempre più vicino. Abbiamo affrontato anche questa seconda prova e la nostra materia chiave era l’alimentazione. Più in dettaglio, l’argomento richiamava il cibo e l’obesità. Più o meno, ci abbiamo impiegato 4 ore di tempo. Speriamo sia andata bene. Sicuramente, sono più fiduciosa per la seconda prova che per la prima, le cui tracce richiamavano autori che non siamo riusciti a fare. Ora che abbiamo finito gli scritti, non ci rimane altro che l’orale, che io avrò il 28. Sono molto ansiosa, ma siamo ormai quasi alla fine. Dopo la maturità, ho deciso che continuerò a lavorare in questo settore". "Anche io ho frequentato l’Alberghiero – dice Vincenzo De Michele –. Adesso, manca solo l’ultimo step, ma il grosso è stato fatto. In questa prova, avevamo una sola traccia collegata a più argomenti che, a differenza di quelli della prima prova, abbiamo avuto modo di studiare durante l’anno e quindi sapevamo bene di cosa trattassero, come ad esempio le malattie legate all’alimentazione. L’orale lo avrò il 27 e sono ansioso, speriamo vada tutto bene. Dopo la maturità, mi dedicherò sempre a questo settore".

"Io ho frequentato il Socio sanitario – dice Aurora Barbagli –. La nostra seconda prova consisteva in una risoluzione di un problema, in ambito socio sanitario. Penso che mi sia andato bene, staremo a vedere. Sono più fiduciosa per la prima prova perché con il tema mi trovo meglio. Abbiamo finito finalmente gli scritti e martedì prossimo avrò l’orale. Sono un po’ in ansia perché ho paura di bloccarmi e non ricordarmi le cose però è normale. Per il futuro, escludo l’università però ho alcune idee in testa: sono indecisa se fare il corso da Oss o se fare l’insegnante d’asilo".