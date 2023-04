Eris e Vasco, che festa I due sposini brindano ai 60 anni di matrimonio

Ristorante con tanti commensali intorno al tavolo dei festeggiati e addobbo in rosa, come tradizione per festeggiare le nozze di diamante di Eris Lelli e Vasco Sammicheli, che vivono a Bagno di Gavoranno. Si erano conosciuti nel 1959 durante una festa da ballo. Fidanzamento ed infine le nozze nella chiesa di Bagno e pranzo a Cura Nuova, a Vado all’Arancio, nel podere di famiglia di lui. Le due figlie hanno organizzato una bellissima festa per questo evento e tanti sono stati i messaggi di augurio e felicitazioni arrivati da compaesani.