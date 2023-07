Erba alta al campo sportivo. I residenti: "Rischiamo un incendio"

"Il rischio è che vada tutto a fuoco. Abbiamo sollecitato il Comune più volte per tagliare l’erba che in qualche punto è arrivata oltre il metro. Ma non si è mai visto nessuno. E adesso con queste temperature il rischio sale ancora di più". Sono alcuni dei residenti del bivio di Montorgiali. Chiedono a gran voce che il "Vezio Potabili", lo storico campo della società giallorossa ormai abbandonato da qualche anno, venga in parte sistemato e messo in sicurezza. In pratica l’erba è altissima (e secca) in ogni zona del rettangolo gioco. Peccato che intorno al campo sportivo ci sia una strada vicinale e diverse abitazioni. Nella zona inoltre c’è anche un grosso deposito di gas che serve tutte le abitazioni della frazione. E infine il campo è anche utilizzato come punto di atterraggio di Pegaso in caso di emergenza. "Chiediamo al Comune ce qualcuno venga a sistemare al più presto – chiudono alcuni residenti – se dovesse scoppiare un incendio sarebbe un problema per tutti".