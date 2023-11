Erano al volante dell’auto ubriachi. Ritirate tre patenti di guida La Polizia Stradale e la Questura di Grosseto hanno organizzato un'azione congiunta di controlli per prevenire comportamenti pericolosi alla guida, come l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol. Sono stati controllati oltre 50 veicoli e 90 persone, con sanzioni e ritiro patente per 3 positivi.