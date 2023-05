Era ubriaco l’uomo che ha travolto e ucciso un 72enne: arrestato per omicidio stradale

Capalbio (Grosseto), 31 maggio 2023 – Era uscito di casa per aiutare un automobilista finito fuori strada che stava cercando di far ripartire il veicolo e rimetterlo in carreggiata.

Una sgassata e le gomme hanno fatto presa facendo balzare il furgone in avanti di alcuni metri, sufficienti a travolgere chi lo stava aiutando e ad ucciderlo sul colpo rendendo vano ogni tentativo di soccorso prestato dal personale del "118". Era stato fatto arrivare anche "Pegaso", ma purtroppo inutilmente.

L’uomo alla guida del furgone, un cittadino di nazionalità albanese di 46 anni residente a Pescia Romana (Viterbo), è stato sottoposto al test alcolemico che ha dato risultato positivo: i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Orbetello lo hanno quindi arrestato con l’accusa di omicidio stradale (con l’aggravante della guida in stato di ebrezza). Ieri mattina è tornato poi in libertà, su disposizione del pubblico ministero Salvatore Ferraro.

L’incidente è accaduto poco dopo le 21 di lunedì sulla strada dell’Origlio che collega Capalbio Scalo a Selva Nera. Il furgone con alla guida il cittadino straniero era finito fuori strada, restando impantanato.

Nessuna conseguenza fisica di rilievo per il conducente che, infatti, stava cercando di rimettere sulla carreggiata il veicolo. A poca distanza da quel punto abitava Luciano Menegon, 72 anni, residente a Roma ma per lunghi periodi dell’anno residente in quella zona – località Centro I –, che è uscito da casa andando a dare una mano all’automobilista in difficoltà. Durante questi tentativi, il conducente ha dato una sgassata e i pneumatici hanno evidentemente fatto presa sul terreno consentendo al veicolo di uscire dal terreno e invadere improvvisamente la strada dove si trovava ancora Menegon che non ha avuto il tempo di spostarsi uscendo dalla traiettoria del furgone. Un impatto fatale: il settantenne è deceduto sul colpo. Vani, quindi, i tentativi di rianimarlo da parte del personale del "118" e della Croce rossa intervenuta con l’ambulanza del Comitato di Capalbio. La salma è stata trasferita nella stanza anatomica dell’ospedale di Orbetello.

I rilievi sono stati affidati alla pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Orbetello e il primo accertamento è stato quello sulle condizioni psicofisiche del conducente del furgone che, appunto, è risultato positivo all’alcoltest.