Era ricercato da mesi: lo arrestano durante un controllo

Era ricercato da mesi e a porre fine alla sua latitanza sono stati gli agenti della Polizia di Stato , che lo hanno incrociato per strada. L’uomo, un tunisino di 21 anni, era scomparso dai radar della legge dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva emesso per lui un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La cattura è avvenuta domenica pomeriggio in via Canova, il giovane era in auto con altri due uomini quando la volante della polizia ha visto l’auto sulla quale viaggiavano i tre cambiare direzione improvvisamente.

Una manovra, questa, repentina e che non è passata inosservata agli agenti, poco dopo infatti l’auto sul quale viaggiavano tre uomini è stata fermata. Due di loro non avevano i documenti per questo sono stati portati in caserma, mentre chi era alla guida dell’auto, un cinquantacinquenne ha fornito patente e libretto ma gli è stato trovato un coltello ed è stato denunciato. Il ventunenne, che era ricercato, alla fine del controllo è stato condotto in carcere. Infine, il terzo uomo era irregolare e già raggiunto da un provvedimento di espulsione.

Il ventunenne arrestato ha alle spalle storie di droga e violenza. Risulta infatti indagato per rapina, lesioni e spaccio. L’estate scorsa, a Follonica, aveva colpito con un calcio una ragazza che si era rivolta a lui per acquistare cocaina, portandole via anche la borsa. Fortunatamente la giovane aveva riportato lesioni non gravi. L’episodio però non cadde nel nulla, la ragazza era insieme a un altro giovane e si misero subito ad urlare attirando l’attenzione di una pattuglia della Guardia di Finanza. Al che raccontarono tutto e a conferma del racconto dei due giovani c’era anche il video della scena ripreso dalle telecamere di sorveglianza. La giovane aveva dunque dato agli agenti delle fiamme gialle il numero di cellulare del ventunenne e a seguito di indagini era emerso che il giovane tunisino spacciava a Grosseto e non solo.