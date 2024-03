Entrano in casa e lo picchiano con una catena

Bussano, ma poi decidono di non aspettare che qualcuno apra la porta e la sfondano forse con un calcio o una spallata, poi una volta entrati in casa iniziano a pestare l’uomo che era all’interno dell’abitazione utilizzando anche oggetti contundenti, compresa una catena. Poi, a spedizione punitiva conclusa – o forse solo perché le grida della compagna dell’aggredito stavano richiamando l’attenzione di vicini e passanti –, se ne sono andati allontanandosi su un’auto. Quello che sembra avere tutte le caratteristiche di un regolamento di conti è accaduto intorno alle 16 di ieri in via Castiglionese quando tre uomini di nazionalità tunisina (come la persona aggredita) si sono presentati davanti al portone di casa della donna dove sapevano si trovasse anche il suo compagno, l’obiettivo della spedizione. L’uomo ferito è stato poi soccorso e trasferito in ospedale: aveva una brutta ferita alla testa, ma non ha mai perso conoscenza. Sono intervenuti i carabinieri, anche con il personale della sezione Scientifica (nella foto), che adesso avranno il compito di ricostruire quanto accaduto e capire i motivi dell’aggressione.

E i carabinieri erano dovuti intervenire anche in via Inghilterra dove durante la notte c’era stata una rissa fra quattro ragazzi, tutti di nazionalità straniera. Sconociute le cause che l’hanno scatenata, ma uno dei quattro è rimasto ferito al fianco, colpito o con un coltello o con un pezzo di vetro. Portato in ospedale, è stato medicato e dimesso.