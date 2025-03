Entra in prefettura urlando: "Voglio un lavoro"

É entrato in prefettura con una bottiglia di vetro in mano. Urlando. L’agente di guardia ha prontamente allertato i carabinieri che di lì a poco sono giunti al palazzo del Governo. Lo hanno tranquillizzato, ma lui urlava disperato che aveva bisogno di un lavoro. Dal suo ufficio è sceso anche il capo di gabinetto, che lo ha ascoltato. L’uomo è in Italia ormai da molti anni, ma non riesce a trovare a una sistemazione e un lavoro che gli possa permettere di vivere decentemente. Ieri evidentemente la disperazione ha raggiunto livelli più elevati e insopportabili. Alla fine ha chiesto scusa per lo scompiglio che ha creato.