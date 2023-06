Ente Parco, approvato il bilancio L’aula dice sì con 20 voti a favore

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico e piano investimenti 2023-2025 dell’Ente parco regionale della Maremma. L’Aula ha espresso parere con 20 voti a favore (Partito democratico, Italia viva), un voto contrario (Gruppo misto-Toscana domani) e 5 voti di astensione (Lega, Movimento 5 stelle). È stata la presidente della commissione Ambiente, Lucia De Robertis (Pd) a illustrare l’atto. Il bilancio economico di previsione 2023 presenta un risultato economico di gestione in equilibrio. Il valore della produzione previsto è pari a 2milioni 298mila 260,64 euro, in aumento di circa lo 0,85 per cento, rispetto al preventivo 2022. Tra le poste contabili più significative ricordiamo i contributi dalla Regione Toscana (1milione 433mila 333,34 euro); i contributi da altri enti pubblici (226mila 027,74 euro); i ricavi per prestazione dell’attività commerciale (497mila euro); altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi (76mila 682,12 euro). I costi della produzione – tra acquisti di beni, manutenzioni e riparazioni, altri acquisti per servizi – risultano pari a 2milioni 222mila 513,14 euro, in aumento di circa lo 0,73 per cento rispetto alla previsione 2022. La voce più significativa è rappresentata dai costi del personale: 904mila 355,71 euro. "Questa è di gran lunga la miglior performance dei tre Parchi regionali – ha commentato Lucia De Robertis –. È emersa la necessità di personale, che pur in aumento, non soddisfa pienamente il bisogno ma non è possibile assumere di più, per le disposizioni regionali e nazionali vigenti: sarebbe importante anche per garantire una fruizione in sicurezza anche da parte dei tantissimi turisti. C’è la volontà di rivitalizzare questo parco espressa dal presidente e dal direttore del Parco".