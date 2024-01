Ente Palio, Benedetti già al lavoro: "Dobbiamo recuperare i giovani"

"Vogliamo riportare i giovani a fare il Palio". Il nuovo direttivo dell’Ente Palio ha già le idee chiare. Il neo capitano Massimo Benedetti, nominato dal sindaco, ha infatti appena preso le consegne dal consiglio uscente dell’ex capitano Emilio Sclano. E, nel frattempo, ha nominato il nuovo direttore tecnico: sarà Fiorenzo Visconti, ex storico e pluripremiato timoniere della Fortezza.

Il lavoro dell’Ente Palio andrà inoltre di pari passo con quello del delegato del sindaco Giovanni Loffredo con l’obiettivo di riportare l’attenzione dei più giovani verso una manifestazione che, negli ultimi anni, è forse un po’ "invecchiata" nei suoi attori principali, ovvero i vogatori.

"Vogliamo dare un po’ più di riconoscimento a chi si spende per le sfilate – spiega il capitano Massimo Benedetti –. Per quanto riguarda gli eventi collaterali ci concentreremo su Palietto, Paliotto e Palio delle donne, mentre quelli che riguardano il Natale o il Carnevale preferiamo lasciarli ai rioni. Quindi maggiore attenzione a tutti gli eventi legati al Palio. E, soprattutto, vogliamo cercare di tirare su il Paliotto del 16 agosto, perché ci sono sempre meno equipaggi che partecipano. Invece quella deve essere la palestra del Palio, da dove escono poi i ragazzi che successivamente partecipano al Palietto del 3 agosto e poi al Palio stesso. Non sarà facile, ma è un obiettivo per far crescere l’interesse dei ragazzi. Anche una figura di esperienza come quella di Fiorenzo Visconti può darci una grande mano. Poi il Palio lo fanno i rioni, che meritano sempre più importanza. Stiamo inoltre lavorando sul nuovo statuto, una cosa in cantiere per il futuro".

