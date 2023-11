Enoturismo, novità. Firmato il protocollo tra l’accoglienza, viticoltura e tradizione

Parte da Grosseto il protocollo d’intesa tra Assoturismo Confesercenti Toscana, Movimento turismo del vino e Consorzio tutela vini della Maremma Toscana per lo sviluppo dell’enoturismo che coniuga accoglienza turistica, tradizione e viticultura.

"Abbiamo constatato che è spesso difficile mettere insieme operatori economici e produttori – rileva Maila Bettaccini responsabile area turismo di Confesercenti Toscana –. Vogliamo creare pacchetti turistici sviluppando un prodotto che magari già c’è, ma che deve essere ulteriormente affinato".

"La ricettività può dare un valore aggiunto ad un’azienda – afferma Edoardo Donato vicepresidente Consorzio tutela vini Maremma Toscana – spesso però non tutte le aziende riescono a garantire una proposta costante. Inoltre tutto è lasciato all’azione individuale di ciascuna azienda. Con questo protocollo ci auguriamo che si riesca a mettere in rete le realtà del territorio".

Il consorzio è una delle denominazioni più ampie della Maremma, con oltre 400 soci, 112 dei quali si occupano dell’intera filiera, dalla vigna all’imbottigliamento, con 7 milioni di bottiglie vendute con 37 tipologie di vini anche se le più significative sono quelle autoctone: vermentino, ciliegiolo e sangiovese su un terreno di 2.500 ettari.

"Questa è una delle nuove frontiere del turismo", afferma Fabrizio d’Ascenzi consigliere Movimento turismo del vino. "Il turismo del vino nasce dalla volontà di coniugare produzione del vino e l’esperienza di un turismo in cantina, per questo è stato un piacere prendere parte all’iniziativa di Confesercenti, perché può sviluppare un prodotto e una sinergia che produrrà un risultato migliore a livello di efficacia per il consumatore finale".

Il vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini ha partecipato in rappresentanza dell’ambito turistico Maremma Sud di cui Grosseto è capofila. "Rispetto all’estate – ha detto – abbiamo visto un calo di presenze turistiche. Troppo spesso il nostro territorio è conosciuto solo per le bellezze naturali e per il mare. Ma c’è anche l’entroterra e le eccellenze enogastronomiche. Sappiamo quante doc abbiamo in Maremma". "Questo è un territorio straordinario vocato a parlare una lingua corale – afferma Alessandro Ricciuti, assessore comune di Follonica capofila ambito turistico Maremma nord –. Su l’enogatsronomia abbiamo fatto un investimento particolare, anche perché sappiamo che il turismo del vino sta avendo risultati impressionanti".