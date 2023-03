Energia rinnovabile "Il Comune agevola le ricerche per nuove centrali"

Il nuovo progetto di ricerca "Stribugliano" è il risultato di una serie di azioni preventive che non sono state messe in campo. È questo almeno quello che crede Corrado Lazzeroni, consigliere di minoranza ad Arcidosso e da sempre molto sensibile al tema dell’ambiente e in particolare alla geotermia. Il nuovo progetto di ricerca geotermica presentato in Regione da Gesto interessa un’area che supera i 70 ettari e per buona parte insiste sul territorio comunale di Arcidosso. In questa fase dove saranno eseguite delle attività di ricerca preliminare, le misurazioni insisteranno nel comune di Arcidosso. "Il fatto che il nostro comune si è rifiutato di individuare le cosiddette Aree Non Idonee alla geotermia (ANI) nonostante fosse stato chiesto dalla Regione – commenta Lazzeroni – oggi agevola queste attività di ricerca. Cosi facendo, il comune si è reso disponibile a qualsiasi ricerca e a qualsiasi nuova centrale". Dal canto suo Lazzeroni ha più volte cercato di portare all’attenzione del consiglio i rischi di tale scelta. "Mi sono dato molto da fare perché il comune individuasse le Ani come gli altri comuni – spiega – il sindaco Marini e il consiglio si rifiutarono. Negli ultimi mesi poi ho riportato in consiglio una mozione spiegando che l’Amiata in materia di geotermia aveva già dato. Questa mozione è stata bocciata. Ricordo che votarono contro anche consiglieri di maggioranza che in passato avevano manifestato una certa sensibilità nei confronti dei temi ambientali, con specifico riferimento alla geotermia. Oggi abbiamo un progetto di ricerca geotermica che insiste anche nel nostro territorio, e non è una conseguenza dell’attuale crisi energetica. Questa storia parte da lontano". Nessuno, tra gli amministratori, al momento si è pronunciato ma l’argomento secondo Lazzeroni non può e non deve rimanere nascosto, soprattutto per il bene della comunità. "Presenterò un’interrogazione scritta in consiglio comunale –specifica - per avere delucidazioni in merito da parte del sindaco Marini". Sempre in materia di geotermia Lazzeroni conclude. "A maggio 2022, tramite una mozione portata in consiglio comunale e approvata, ha chiedevo la presentazione dei dati emersi a seguito dello studio InVetta. Ancora non sappiamo niente".

Nicola Ciuffoletti