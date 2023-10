Energia e sostenibilità. Come risparmiare

Avrà inizio oggi la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità organizzata da Confartigianato con l’obiettivo di guidare imprese e professionisti attraverso la transizione ecologica.

Domani alle 15, nella sala conferenze di Confartigianato, in via Monte Rosa, ci sarà l’evento aperto al pubblico "Remote Energy Control: l’efficienza energetica al nostro servizio". L’incontro verterà sui temi del risparmio energetico e della domotica, ovvero dei vantaggi — anche economici — che l’innovazione tecnologica e accurati sistemi di controllo applicati agli elettrodomestici di uso comune e non solo possono produrre, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini e dell’intera comunità. Parteciperanno all’evento in qualità di relatori il segretario generale di Confartigianato Mauro Ciani; il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Enrico Romualdi; Elmat, ditta fornitrice di prodotti e soluzioni per la videosorveglianza professionale; Gianluigi Ferrara (Confartigianato). Per informazioni 0564 419606.